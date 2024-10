Durante el pasado martes se dio a conocer la historia de Mikhail Pichugin, ruso de 46 años que sobrevivió 67 días a la deriva en el océano, luego que su embarcación naufragada en mar de Ojotsk.

Pichugin había zarpado a mediados de agosto junto a su hermano Serguéi y su sobrino Ilia, con el objetivo de ver ballenas en el lugar.

No obstante, en el periplo el motor de la embarcación falló y los tres quedaron a la deriva. Los dos parientes del hombre murieron luego de unos días.

Este miércoles el sobreviviente entregó sus declaraciones a los medios de Rusia, asegurando que logró la hazaña por medios de cobertores y agua de lluvia.

De acuerdo a la agencia AP, el grupo tuvo la opción de ser salvado tras ser vistos por helicópteros, pero las maniobras fallaron.

#FPExplained: The adventure voyage of 46-year-old Mikhail Pichugin took a perilous turn after he and his two relatives found themselves lost in the bitterly cold waters of the Sea of Okhotsk in the far east of Russia.https://t.co/AAz5aU346o

— Firstpost (@firstpost) October 16, 2024