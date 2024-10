Elsa López Torres, de 83 años, cumplió el sueño de titularse en la educación superior. Ahora puede brindar ayuda social a vecinos y vecinas de su ciudad.

Elsa es el claro ejemplo de la perseverancia. Vive en la comuna de El Tabo, en la región de Valparaíso, y logró uno de sus grandes sueños, pese a los momentos complejos que vivió en su infancia.

Desde muy pequeña debió aprender a vivir sin su figura materna, pues su madre falleció cuando solo tenía 8 años.

Fue por ello que su padre se casó con otra mujer, aspecto de su vida de la cual no mantiene buenos recuerdos.

Mujer de 83 años logra titularse en la educación superior

Dada las circunstancias, no logró continuar sus estudios en la enseñanza básica, y con solo 13 años debió comenzar a trabajar, dejando de lado sus ganas de ser una profesional.

Sin embargo, con el paso de los años, no flaqueó su motivación por terminar sus estudios y decidió hacerlo a sus más de 70 años.

“Llegué a varias instituciones de enseñanza superior, pero me cerraban las puertas porque no me creían capaz, pero AIEP me dio la oportunidad, y aquí estoy”, dijo para el medio local, Canal 2.

La mujer demostró su constancia y ganas de aprender, pues logró terminar su enseñanza básica y luego la enseñanza media con 75 años.

Además, aseguró que al iniciar sus clases en la educación superior para optar a un técnico en Trabajo Social, nunca faltó a una clase.

Al finalizar sus estudios, realizó su práctica profesional en la Municipalidad de El Tabo y actualmente trabaja en un condominio, que le permite coordinar ayudas sociales a vecinos y vecinas que acuden a ella para mejorar su calidad de vida.

“Trabajo en un condominio de adulto mayor donde hay mucha gente que necesita ayuda, necesita hacer diligencias y yo sí, que soy capaz”, dijo Elsa.

“Ella es un ejemplo para que cada uno de sus compañeros siga trabajando para lograr sus objetivos”, asegura Sergio Letelier, director del instituto profesional AIEP, de San Antonio.