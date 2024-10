Variados han sido los llamados a la población de varias ciudades de Florida (EEUU), para evacuar ante la eventual llegada del huracán Milton, del cual se espera un poder destructivo casi sin precedentes.

De hecho, el propio presidente Joe Biden instó a la población de zonas como Sarasota, Tampa y Fort Myers a dejar sus viviendas lo antes posible.

“Podría ser el peor huracán que azote Florida en más de un siglo y, Dios mediante, no lo será, pero eso parece ahora mismo”, indicó Biden.

“Si están bajo órdenes de evacuación, deben evacuar ahora mismo. Deberían haber evacuado ya. Es una cuestión de vida o muerte, y no es una exageración”, añadió.

Aquello se suma a las declaraciones de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, las cuales son dramáticas: “Puedo decir sin dramatizar en absoluto: si deciden quedarse en una de esas zonas de evacuación, van a morir”.

Milton tuvo su paso por el Golfo de México, donde dejó daños ‘medianos’ y sin víctimas fatales. No obstante, en poco tiempo volvió a declararse como categoría 5.

De acuerdo a Washington Post, desde ya se indica que Milton generará una marejada oceánica capaz de inundar áreas entre 3 y 4 metros de agua.

Aquella información fue respaldada por el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, que alerta por lluvias extremadamente fuertes y cortos tiempos de evacuación desde este miércoles.

“Fuertes lluvias en la península de Florida durante el mércioles. El jueves incluso conlleva riesgos catastróficos y mortales”, indicaron.

“Hay amenazas de inundaciones repentinas y urbanas, además de grandes inundaciones fluviales, especialmente en zonas costeras”, añadieron.

4pm CDT Oct 8th Key Messages for #Hurricane #Milton which has become a Category 5 hurricane again:

Large area of destructive storm surge expected along portion of west-central coast of #Florida Peninsula. If you are in a Storm Surge Warning area, please evacuate if told by local… pic.twitter.com/JRNnFfKLu5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024