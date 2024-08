La historia indica que Adolf Hitler murió el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín, mientras la ciudad era asediada por el Ejército Rojo y la guerra estaba pronta a terminar. Desde ese entonces, para muchos es una interrogante saber qué pasó con sus familiares directos.

Sabido es que el dictador alemán no tuvo hijos, aunque sí tuvo varios hermanos.

Su hermana Angela tuvo dos hijos, Geli y Leo. La primera murió cuando era una adolescente, mientras que el segundo fue padre de Peter, quien falleció en combate.

Por su lado, Paula no tuvo descendencia, pese a que vivió 64 años y se casó.

Quien sí tuvo hijos fue Alois Jr. Se trata de William Patrick Hitler y Heinrich Hitler (sin descendencia).

William Patrick fue quien de, alguna forma, extendió la familia Hitler hasta los tiempos actuales, con tres herederos que prometieron terminar con el ‘linaje maldito’.

El hombre huyó a Estados Unidos años antes que estallara la guerra en Europa. De hecho, tiempo después se unió en la Marina de Estados Unidos.

During WW2, Hitler's nephew (William Patrick Hitler) moved to the United States and joined the US Navy. pic.twitter.com/drUwuV4hwo

— Weird History (@weird_hist) April 8, 2023