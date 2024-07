Fue el pasado sábado cuando se conoció el deceso de Juanita Lira, modelo, influencer chilena e hija del alcalde de la comuna de Lo Barnechea.

En ese entonces fue la municipalidad correspondiente la que confirmó el hecho, destacando que Juanita luchó contra el cáncer de mama.

Días después, fue publicado un mensaje póstumo en la cuenta de la creadora de contenido, que contaba con más de 200.000 seguidores.

“Para mí la esperanza es PAZ.Estoy segura que la esperanza puede ser siempre más fuerte que el miedo”, se puede leer.

“Quizás no podemos cambiar esas adversidades o circunstancias difíciles que nos presenta la vida pero si podemos cambiar la actitud con que las enfrentamos y vivimos. Y a mí me gusta hacerlo aferrada a mi pedacito de esperanza”, agregaron en el posteo.

En el último tiempo, Juanita Lira había compartido mucho contenido respecto a su enfermedad y sobre su emprendimiento denominado HOPE.

“Le puse toda mi energía a ‘La ruta saludable’, que partió siendo una cuenta de Instagram en la que mostraba en lo que estaba y me puse firme con el tema de la alimentación. La comunidad fue creciendo“, explicó para el medio citado.

“Esta enfermedad me ha llevado a ser más empática y sensible… En ese sentido estaba acostumbrada a tener lo que quería, y con esta cantidad de baldes de agua fría que me han llegado encima me di cuenta de que la vida no se puede planificar. He aprendido a adaptarme a esos momentos de adversidad. Agarré la palabra resiliencia como mía y trabajo en ella”, finalizó en la entrevista.