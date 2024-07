Debido al fallo en los sistemas de Microsoft a causa de una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática, CrowdStrike, los aeropuertos del mundo se han visto colapsados.

Esto ya que las aerolíneas trabajan con el sistema de Microsoft diariamente, por lo que grandes nombres de la industria, como Delta, United y American Airlines, no pudieron cumplir con sus itinerarios de vuelo.

En Chile también se registraron problemas. El Aeropuerto Nuevo Pudahuel (Región Metropolitana) y el Aeropuerto Diego Aracena (Iquique), por ejemplo, se han visto afectados con pasajeros agolpados y fondos azules en sus pantallas.

En Europa también han sido muchos los aeropuertos y aerolíneas afectadas por el fallo. Por ejemplo, el Aeropuerto de Heathrow en Londres, uno de los de mayor tráfico, debió implementar planes de contingencia para minimizar el impacto en los viajes.

Lo mismo ocurrió en los aeropuertos de Luton, Gatwick, Stansted, Edimburgo, Manchester, Roma, Schiphol, Berlín, Zurich o Cracovia.

Varias aerolíneas y aeropuertos del Sudeste Asiático también han confirmado que sufren problemas informáticos. Entre las compañías aéreas afectadas destacan la singapurense Singapore Airlines, la filipina Cebu Pacific o la malasia AirAsia, entre otras.

Además, el aeropuerto singapurense de Changi, uno de los principales centros de transporte del Sudeste Asiático, y el tailandés de Don Mueang, en el norte de Bangkok, también fueron perjudicados.

Tanto usuarios como medios de comunicación alrededor del globo han dejado en evidencia lo caótica de la situación en redes sociales, en “X” (ex Twitter), mayoritariamente. De tal forma, el fallo en los sistemas de Microsoft se vivió así en los aeropuertos del mundo:

🔥🚨BREAKING NEWS: This Microsoft outage is now being reported as the biggest IT outage in history.

Here is a look at the Philadelphia airport filled with travelers that have had their flights delayed. There is still no proof that this was due to a hack. pic.twitter.com/AKeeFtaUep

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 19, 2024