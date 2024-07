Recientes informes han revelado avistamientos más frecuentes de los Mashco Piro, una tribu “no contactada” de la selva peruana, que ha sido vista saliendo de la selva tropical en busca de alimento.

La organización local de derechos indígenas Fenamad señala que esta comunidad está evitando el contacto con los madereros, cuya presencia en la zona ha aumentado significativamente. La actividad maderera, que implica la tala de la selva tropical, pone en riesgo la supervivencia de la tribu, forzándola a abandonar su hogar en el sureste de Perú.

Survival International, una organización dedicada a proteger tribus de todo el mundo, informó que varios miembros de estas tribus han sido vistos en otros asentamientos tribales del sureste de Perú en los últimos días, lo que subraya la amenaza que representan los madereros para estas comunidades.

La entidad también menciona que existen más de 100 tribus no contactadas en todo el mundo, muchas de las cuales están al borde de la extinción debido a la destrucción de su hábitat por empresas que explotan los recursos naturales de estas áreas.

Al publicar este material inédito sobre los Mashco Piro, Survival International confirmó que las fotos fueron tomadas a finales de junio en las orillas de un río en la región de Madre de Dios, cerca de la frontera con Brasil.

Massive sighting of uncontacted tribe deep in the Amazon of Peru Just yesterday.

Ever increasing logging is encroaching on tribes who've never encountered the outside world, sparking international outrage.

A logging outpost captured the Mashco Piro emerging from the jungle… pic.twitter.com/38JKajqq7x

