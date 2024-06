Durante el pasado lunes la familia de Carlos Rosales reportó la desaparición del hombre en la comuna de Padre Hurtado. El adulto de 78 años se hizo famoso en Chile décadas atrás, con su personaje de ‘El Desafinado’ en Sábado Gigante.

Su sobrino, Mario Mancilla, confirmó a BioBioChile que el rastro de Carlos se perdió el pasado 10 de junio, luego que él saliera de su casa en calle Jesuitas, en la Villa Ahukanche.

Hasta el momento, lamentablemente, Mario ratifica que no han existido mayores novedades en torno a la búsqueda

Se conoció además que el vecino afectado padece un principio de Alzheimer y diabetes, lo que hace la situación aún más compleja.

Por lo pronto, Mancilla indicó que su tío responde únicamente al nombre de “Carlos”.

Desaparición del “Cantante Desafinado” de Sábado Gigante

¿Me ayudan a difundir, porfa?

Don Carlos Rosales, el «cantante más desafinado» que salió en Sábados Gigantes, se perdió la semana pasada en #PadreHurtado, tiene principio de alzheimer Cualquier info al +56954045109, Mario Mansilla (sobrino)@felipe_munoz_h @Personaschile pic.twitter.com/Lpf457ONS0 — Isabel 🍂🌱🌧️🍉 (@otonista) June 17, 2024

Hay que señalar que Carlos Rosales apareció en 1976 en Sábado Gigante, cuando intentó cantar una pieza musical en el espacio del Chacal de la Trompeta.

En ese entonces la suerte no jugó a su favor, ya que fue eliminado a los pocos segundos. Sin embargo, adquirió fama a nivel nacional.

“Después todo el mundo me echaba tallas. En la pega me decían cántala de nuevo poh, Rosales”, indicó en 2019, en una entrevista a La Cuarta.

“El jefe me dijo no importa Carlitos, yo le decía me comieron los nervios, pero preferible que haya sido así, seguí cantando ahí en el trabajo, era el ídolo para el jefe”, añadió.