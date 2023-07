En la red social de microvideos se ha popularizado un registro del cantante pop Michael Jackson junto a un mimo posando para las cámaras y aunque las imágenes parecen algo usual del mundo del espectáculo, varios la han acompañado de tétricos audios distorsionados, además de la frase “yo luego de enterarme de quién es ese mimo”.

Y es que el hombre del video es nada menos que Marcel Marceau, el mayor inspirador del Moonwalk del intérprete de “Bad” y el héroe de más de 300 niños judíos de la Alemania nazi.

El registro que se ha popularizado en Tiktok corresponde a uno de los encuentros del rey del pop con Marceau previo a su participación en el especial de HBO Michael Jackson: One Night Only, que finalmente no se pudo llevar a cabo por la enfermedad del cantante.

La relación de Marcel Marceau con el Moonwalk

En el registro que circula por redes sociales, se puede ver al mimo hacer su particular “caminata contra el viento”. Lo particular de este momento, es que es esta misma actuación la que terminó inspirando el característico paso de Michael Jackson.

Ambos artistas fueron amigos por más de dos décadas, y en varias oportunidades Marcel admitió su respeto por el talento del cantante: “Descubrí que él había venido a ver la mayoría de los espectáculos que he hecho en Estados Unidos cuando era pequeño. Vino a verme actuar en secreto, no tenía idea de quién estaba en la audiencia”, reveló en una ocasión.

Bip, el personaje con el que Marceau salvó a cientos de niños de los nazis

Sin embargo, pese a la gran fama y talento de Jackson, la historia de vida de Marcel Marceau impacta aún más.

El mimo, que nació bajo el apellido Mangel, tuvo que cambiarlo por uno más parecido al francés luego de que su padre, un carnicero judío, fuera asesinado en 1944 en el campo de concentración de Auschwitz, luego de ser capturado en Estrasburgo, en la frontera de Francia.

Inspirado en el nombre de un general de la Revolución francesa, François Séverin Marceau-Desgraviers, el mimo intentaba pasar desapercibido para los nazis.

La mencionada ciudad se convirtió en una zona estratégica, por lo que el actor terminó uniéndose a la organización internacional Oeuvre de secours aux enfants (“Trabajo de ayuda a los niños”, en español).

Esta organización estaba enfocada en proteger y recibir a niños judíos que quedaban huérfanos luego de que sus padres fueran asesinados por los nazis. Estos venían de Alemania, Polonia, Austria y demás países donde se aplicaban las leyes Nüremberg.

Pronto, tras la muerte de su padre, Marceau se enfundó en su personaje Bip, inspirado en Charles Chaplin, para unirse a la Resistencia Francesa. Ahí tenía como misión enseñar mediante divertidas dinámicas a los huérfanos judíos a esconderse de los soldados nazis, además de distraerlos, detalla El Espectador.

Junto a su hermano también debían “camuflar” a los pequeños, quitándoles todo aspecto que los pudiera hacer parecer judíos. De esta forma, falsificaban sus documentos de identificación y cortaban los insipientes peyot del cabello de los niños.

“Mi arma secreta era mi entrenamiento como mimo”

Las historias sobre Marceau cuentan que el mimo fue capaz de cruzar a cientos de niños caminando en filas a su espalda, caminando como soldados y en completo silencio, tal como si se tratara del cuento del flautista de Hamelin. De acuerdo a La Nación, la cifra no es exacta, pero fue superior a 300 la cantidad de niños que salvó de los nazis entre 1941 y 1945, luego de que Francia sucumbiera ante el poder de la Alemania nazi.

“Viajar con grandes grupos de niños era muy peligroso. Porque los soldados nazis de los retenes eran estúpidos, pero no tanto”, relató en una ocasión. “Mi arma secreta era mi entrenamiento como mimo. Jugábamos a que nadie hablara. Ni ellos, ni yo. Los chicos marchaban, se reían, creo que me amaban, y sé que muchos años después comprendieron que yo luché por sus vidas“, reflexionó Marcel.

El traslado de los niños era “fácil”, le habían dicho en un principio. Pero más temprano que tarde descubrió que era una situación de vida o muerte.

El viaje consistía en hacer un trayecto en tren, donde se hacían pasar por un grupo de escolares y tutores o scouts, tras esto debían cruzar a pie hasta la frontera Suiza, donde los grupos de niños eran relevados por otros grupos de la organización que los llevaba hasta Ginebra.

Aunque la misión de Marcel Marceau ya era difícil, otro obstáculo se interpuso en su camino. Klaus Barbie, el responsable de Lyon designado por Hitler. El sujeto era conocido como el “carnicero de Lyon”, pues acostumbraba a torturar y asesinar a los judíos que atrapaba con sus propias manos. Lo mismo hacía con los niños.

En cada viaje hacia la frontera Suiza, la seguridad guardiana de Barbie era vulnerada por Marcel y los demás integrantes de la organización internacional, y bastante de esto se debía a sus dotes artísticos con los que era capaz de engañar hasta al más incrédulo de los soldados.

Resistencia, la historia del mimo en el streaming

La historia de Marcel Marceau, de la cual nunca hizo alarde en vida, llegó a las pantallas en 2021 luego de que el director venezolano Jonathan Jakubowicz, decidiera tomar la biografía del mimo y convertirla en una película.

En la cinta protagonizada por Jesse Eisenberg (The Social Network), se relata la historia de Marcel desde el escenario de una carpa en Frankfurt, Alemania, cuando ya había acabado la guerra, y el General Patton lo presenta ante miles de soldados. El film también es protagonizado por Bella Ramsey, quien personifica a una de las niñas judías que queda huérfana tras del asesinato de sus padres por los nazis.

Muerte de Marcel Marceau

El sábado, 22 de septiembre del 2007, a los 84 años, Marcel fallece por causas que su familia no quiso revelar. El hombre, de acuerdo a Infobae, fue sepultado en el Cementerio de Père-Lachaise en Francia, junto a otros insignes artistas como la francesa Edith Piaf, Oscar Wilde y Jim Morrison.

Antes de morir, Marceau actuó en la icónica película Barbarella y recibió la condecoración de la Legión de Honor por su heroica labor durante la invasión nazi.