Actualmente, en Chile se encuentra abierto el debate en torno a la eutanasia y muerte asistida. Esto luego que el presidente Gabriel Boric, en la cuenta pública de 2024, anunciara que pondrá urgencia a un proyecto de ley en torno a este tema. Una de las personas que ha sido rostro de esto es Susana Moreira.

Moreira tiene 41 años y sufre una enfermedad sumamente compleja, llamada distrofia muscular de la cintura escapulohumeral, por lo que está postrada.

Su caso ha llegado a medios internacionales, luego que fuera entrevistada por la agencia de noticias AP. Justo ahí entregó su testimonio.

“Confinada a la cama, pasa sus días jugando videojuegos, leyendo y viendo películas de Harry Potter. Las salidas son raras y requieren preparación, ya que el intenso dolor solo le permite estar tres o cuatro horas en la silla de ruedas”, indicó el reporte.

“A medida que la enfermedad avanzó, dijo que sintió la ‘urgencia’ de alzar la voz para avanzar la discusión en el Congreso”, agregó.

Moreira habló de su presente, asegurando que tiene claro que la enfermedad irá progresando con el paso del tiempo.

“Esta enfermedad va a avanzar, y voy a llegar a un punto en que no podré comunicarme. Cuando llegue ese momento, necesito que el proyecto de ley de eutanasia sea una ley”, indicó al citado medio.

“No quiero vivir conectada a máquinas, no quiero una traqueostomía, no quiero una sonda de alimentación, no quiero un ventilador para respirar. Quiero vivir mientras mi cuerpo me lo permita”, agregó.

De hecho, en ese entonces también reflexionó, asegurando: “Un enfermo no tiene certeza de nada; la única certeza que tiene es que va a sufrir. Saber que tengo la oportunidad de elegir me da tranquilidad”.

Hay que señalar que, en 2023, Susana Moreira escribió una carta al presidente Gabriel Boric contando su vida y cómo vive la enfermedad, pero principalmente se enfocó en la solicitud de muerte asistida.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en 2022, pero más tarde quedó estancado en la Comisión de Salud del Senado.

“Fue súper emocionante, sentí que estábamos siendo escuchados, porque no soy solo yo. Esto es para cuando yo sienta que mi cuerpo no puede más, para poder elegir en ese momento”, dijo Susana en ese entonces, relatando parte de lo que vivió al escuchar una respuesta a su carta durante la Cuenta Pública.