Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El SERNAC ofició a la Fiesta Grado 3 por no realizarse en Santiago, y tras un mes de la cancelación, los afectados aún no han recibido el reembolso de sus entradas, provocando la organización de demandas colectivas y reclamos masivos en el SERNAC contra la productora Servicios Culturales Vivo en Vivo. La cancelación del evento minutos antes de su inicio, la falta de permisos y la ausencia de respuestas por parte de la productora han generado frustración en los asistentes. El dueño de la productora, Daniel Gomez Lacroix, rompió el silencio y anunció la reprogramación del evento para el 26 de abril, asegurando que se harán responsables de informar sobre la devolución del dinero a quienes no puedan asistir, comprometiéndose a revelar el nuevo cartel próximamente.