Cientos de manifestantes están saliendo a las calles de Corea del Sur, utilizando bastones luminosos de K-pop para protestar por la destitución de presidente, Yoon Suk- Yeol.

El martes 3 de diciembre, los medios nacionales e internacionales destacaban la noticia sobre la ley marcial decretada por el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol.

Entre sus razones, y según recogen sitios internacionales, su fin era preservar “el orden constitucional en el país”, aunque muchas voces lo acusaron de haberlo hecho para controlar a la oposición, mayoría en el Parlamento.

Fue así como luego de ser anunciada la orden, cientos de personas se acumularon en las calles para protestar en contra de la ley marcial y Yoon Suk-Yeol.

Pero horas después del anuncio, el mandatario se acogió a la resolución votada por el Parlamento en una sesión extraordinaria desarrollada la misma noche del martes (en Corea del Sur), donde de manera unánime 190 diputados aprobaron exigir al presidente revocar la medida.

Desde aquel intenso día, la calma está lejos de aparecer en el país asiático, pues actualmente decenas de manifestantes se han reunido nuevamente fuera de la Asamblea Nacional de Seúl, para pedir la destitución de Yoon Suk-Yeol tras sus actos.

Sin embargo, los manifestantes han dejado las clásicas velas que ocuparon para exigir la destitución de la expresidenta Park Geun-hye, que se concretó en 2017.

En esta oportunidad han optado por usar lightsticks, unos bastones luminosos personalizados, populares entre los fanáticos del K-pop.

Mds os lightstick de vários grupos no meio do protesto na Coreia do Sul ao som de crooked do g-dragon e a galera fazendo o fanchat, simplesmente CINEMA pic.twitter.com/h7aiIsWUBI

A ello han sumado canciones, danzas, consignas y banderas que llevan mensajes y memes, creado principalmente por jóvenes.

En videos de redes sociales se logra ver a ciudadanos entonando cantos sincronizados y realizando movimientos de los bastones luminosos al ritmo de las canciones.

Koreans protesting and bringing their K Pop Lightsticks is really something else 😭 pic.twitter.com/gBHsgWssob

— 💚MoodleZipMyeon🍑 (@MiMomazing) December 7, 2024