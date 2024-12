Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La moción de destitución presentada por la oposición de Corea del Sur contra el presidente Yoon Suk Yeol, por declarar ley marcial, no logró la mayoría en el Parlamento al no contar con el respaldo de 200 de los 300 legisladores ni la presencia de más de la mitad de los parlamentarios, dado que la mayoría oficialista abandonó el hemiciclo. A pesar de los intentos del presidente de la Asamblea Nacional para lograr el quórum, el proceso se paralizó y la votación quedó abierta durante varias horas, finalizando con la renuncia a agotar el plazo, por lo que Yoon permanecerá en el cargo. En medio de este escenario, una protesta masiva exigía la dimisión del presidente, quien había decretado la ley marcial, aunque este pidió disculpas y prometió no volver a tomar una medida similar.