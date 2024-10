Una joven mexicana residente en Estados Unidos, identificada como Monse, planeó una venganza peculiar contra su novio tras descubrir mensajes comprometedores con otra mujer en Snapchat: deportarlo a México. La pareja había organizado un viaje a Six Flags en Texas, pero ella decidió dejarlo en el país vecino. Después de despertar en México, el hombre confrontó a Monse, quien le mostró las pruebas de la infidelidad. A pesar de generar conmoción y risas en México, algunos señalaron posibles delitos como secuestro o tráfico de personas, aunque una abogada mexicana aclaró que no era aplicable en este caso.

Un caso bastante insólito se dio en Estados Unidos, luego que una joven llamada Monse expusiera que se vengó de la peor forma de su novio, por una infidelidad: lo deportó hacia México.

De acuerdo a lo que detalló Infobae, la muchacha es mexicana de nacimiento, pero tiene permiso de residencia definitivo en el país norteamericano.

El hombre había llegado a Estados Unidos para vivir con la aludida, pero no contaba con la documentación definitiva para residir permanentemente en dicho lugar.

La relación marchaba de buena forma, pero todo se rompió cuando ella revisó el teléfono de su pareja, y se dio cuenta de mensajes comprometedores que él había tenido con otra mujer, a través de Snapchat.

Aparte de la pena y rabia, ella misma relató en TikTok que ideó un plan casi macabro: deportarlo hasta México.

Lo anterior fue totalmente planificado. Ambos supuestamente iban a tener un viaje hasta el parque de diversiones ‘Six Flags’, en Texas. No obstante, lo que ella realmente quería era dejarlo en México, al otro lado de la frontera.

Monse deportó a su novio

“Le dije ‘yo manejo porque no es mucho tiempo, tú duérmete para que descanses’ y yo me acuerdo que cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando ¿estará bien? ¿estará mal?”, indicó en el registro.

“Pero yo me acordé de los mensajes y me daba un coraje, se los juro que yo tenía un coraje y decía ‘sí que bueno que estás haciendo esto’ yo misma me echaba porras porque pensaba ‘no que mal’, pero dije pues yo lo traje, yo lo regreso”, agregó.

De esta forma, perseveró en su idea y lo dejó en territorio mexicano. Evidentemente él despertó y la confrontó, pero ella le mostró todas las capturas de las conversación. Ante eso el hombre no tuvo mucho que hacer.

Ella regresó a territorio estadounidense, mientras que su expareja, al no tener visa, no pudo hacer lo mismo.

Hay que señalar que el caso generó conmoción y risas en México. Sin embargo, muchas personas dejaron entrever que Monse pudo haber cometido delitos como secuestro o tráfico de personas.

Ante esto, una abogada mexicana detalló a El Universal que esto no era posible.

“Desglosemos, varios cuentan que podría haber cometido secuestro. El secuestro en México está regulado por esta Ley, pero no se da si no hay un rescate. Regresarlo a México, aun sin engaños, no es delito”, indicó.