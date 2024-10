Onlyfans es actualmente es mayor plataforma de contenido exclusivo para adultos en el mundo. Se estima que posee alrededor de 4 millones de creadores de material, a lo que se suman más de 300 millones de suscriptores.

A lo anterior hay que agregar que, sólo en 2023, los ingresos de la compañía fueron de 1.310 millones de dólares, mientras que las ganancias se situaron en 658 millones de dólares.

No obstante, pocos saben que Onlyfans, en su origen, no fue concebida como un sitio web de contenido erótico, ya que más bien estaba relacionado a las celebridades.

De acuerdo al diario español El Mundo, su creador fue el británico Tim Stokely, quien en 2016 lanzó el sitio para que personas pudieran acceder a material exclusivo de sus famosos preferidos, previo pago de una membresía. De ahí su nombre, que en español es “Sólo para seguidores”.

Asimismo, también se permitía a otros profesional mostrar sus trabajos, como fotógrafos, chefs, artistas plásticos, cantantes, bailarines y muchos otros.

En un inicio la idea tuvo un amplio respaldo, e incluso se internacionalizó a países como Estados Unidos y el resto de Europa.

No obstante, fue en 2018 cuando la compañía salió a la venta, siendo adquirida en diciembre en ese año por el empresario ucraniano Leonid Radvinsky, de 42 años.

OnlyFans Owner Leonid Radvinsky Paid Himself Over $1 Million a Day in 2022 pic.twitter.com/3ZzoHbeAlE

— World Latin Honey (@WorldLatinHoney) August 29, 2023