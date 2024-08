Que dificil es construir, y que facil es destruir para algunos … Pocas veces me tefiero a estos temas, pero hoy quiero expresar lo que siento, porque no comprendo que la gran mayoria de los medios de comunicación no existieron durante mis 5 años como alcaldesa, no asistian a inauguraciones de obras, de programas sociales, de beneficios a la conunidad y si se enfocaron en concejales de oposicion, en mentiras y en frivolizar el trabajo de una mujer, muchas de ellas fueron trabajos y obras que inauguro otro alcalde, sacando incluso las placas que llevaban el esfuerzo del trabajo de una gestión, los que saco durante el primer dia de su gestion, sin cuestionamiento alguno. Me siento violentada desde el dia que el actual alcalde asume y presenta una querella asegurando que faltaban 31mil millones y estarian en mi poder o de cercanos, durante mas de 2 años ocupó los medios para tratarme de ladrona, que hoy a pesar de que la fiscalia lo descarto, nadie lo aclara, es mas, la causa muto a que gaste mas de lo que debi gastar, segun la fiscal gastando en cosas como utiles escolares, regalos de navidad, fiestas Patrias con Maipeluza ,centro diurno para personas mayores con la primera piscina temperada de la comuna para tratamientos y patologias cronicas, centro de pilates gratuito donde solo adquirimos 8 camillas de pilates que beneficiaban a cientos de mujeres,casa que conseguimos con bienes nacionales para el programa fuerza de mujer donde ademas se realizaban multiples talleres y capacitaciones. Es muy facil hablar sin que existan consecuencias, hasta el dia de hoy no se ha podido comprobar ningun delito de los que se me imputan, porque no existe delito alguno. Hoy se señala que existen mas antecedentes y nuevos delitos , ya que al no tener pruebas suficientes tienen que sumar otras cosas para alargar esta situacion y no tener que enfrentar que la acusación no tiene merito. Agradezco sus mensajes y energia y para que me puedan comprender mejor, les pregunto : Cómo se sentirían ustedes siendo acusados constantemente por algo que ustedes no han hecho ? Y que sea expuesto en los medios de comunicacion y redes sociales diariamente …

