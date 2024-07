El actor y cantante, Jack Black, pausó la gira de su banda de rock, Tenacious D, luego que su compañero, Kyle Gass, abalara sobre el escenario el intento de asesinato contra el expresidente y candidato, Donald Trump.

Fue la tarde del sábado en un mitin en Pensilvania que un tirador fue abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos, luego que disparara en medio de la actividad.

El hecho causó indignación transversal de diversos sectores políticos, además de reacciones de autoridades y figuras públicas.

Tras este hecho, y durante un concierto que la banda de Black realizaba en Sidney, Australia, le cantaron a Glass por su cumpleaños, el actor le dijo que pidiera un deseo, a lo que el músico respondió “No le falles a Trump la próxima vez”.

Esto quedó grabado en un video del evento que se viralizó en redes sociales.

Jack Black asked Kyle Glass to make a wish and Glass responds don’t miss Trump next time.

Unity.

Temperature lowered.

Not.

This is who liberals are at heart. The tolerant left. They always choose violence. pic.twitter.com/LivyTjIbhY

— RestoreSanity2024 (@RestoreSantity) July 15, 2024