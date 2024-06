Ariana Grande desató la polémica al confesar en el podcast “Podcrushed” que le gustaría cenar con Jeffrey Dahmer, el mundialmente reconocido asesino en serie que mató a 17 personas.

“Me preguntaron (en una ocasión): ‘Si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?’ y yo respondí: ‘Jeffrey Dahmer sería interesante’“, declaró la cantante. Su comentario generó fuertes críticas, especialmente por parte de familiares de las víctimas.

Shirley Hughes, madre de Tony Hughes (una de las tantas víctimas de Dahmer), expresó su malestar por los comentarios de Grande.

Ariana Grande confesó que le gustaría cenar con Jeffrey Dahmer

“Para mí, parece que está enferma de su mente. No es elegante ni divertido decir que quisiera cenar con un asesino en serie”, manifestó a TMZ. “Desafortunadamente, hasta que no le suceda a ella y a su familia, simplemente no sabe por lo que hemos pasado“, agregó.

Tony Hughes era un hombre sordomudo. Conoció al “Caníbal de Milwaukee” en un bar gay en 1991, y fue uno de los jóvenes que el asesino atrajo a su apartamento, donde fue drogado, asesinado y desmembrado.

La hermana de Tony, Barbara, también se mostró indignada y exigió que la artista se disculpe por “ser tan insensible”.

En el podcast conducido por Penn Badgley, Sophie Ansari y Nava Kavelin, Grande dijo también que tenía algunas preguntas para el criminal, quien murió en prisión en 1994.

La trágica historia de Hughes es sólo una parte de los atroces crímenes cometidos por Dahmer, los cuales impactaron profundamente a la sociedad y culminaron en su arresto y condena.