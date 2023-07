Se trata de un hogar llamado Mutiaria Mulia, ubicado en la ciudad de Medan. El establecimiento que acoge a 30 menores de 2 a 17 años, solicita donaciones a la audiencia a través de transmisiones en vivo por la plataforma china, mientras muestran a los niños y niñas en distintas actividades; en su mayoría, dormir.

TikTok tiene más de 1.051 millones de usuarios activos en el mundo, según lo que informó Datareportal en enero de este año. Personas de todo el mundo consumen activamente la aplicación que ofrece contenido de todo tipo; moda, baile, música, tendencia y más.

Esta libertad se restringen con políticas y normas de la comunidad de la app China, las que no han bastado para evitar que entre en polémicas y discusiones éticas.

Todas las noches, el equipo del orfanato Mutiaria Mulia comienza a transmitir en vivo por TikTok. Con música de fondo relajante, muestran a los niños y niñas durmiendo. Los encargados, mientras, solicitan ayuda monetaria a través de regalos virtuales que se convierten en dinero. También, con voz susurrante, saluda a los espectadores que comienzan a ver la transmisión y a quienes realizan preguntas.

Mika Ndruru, esposa del dueño del orfanato, dijo al medio Al Jazeera que “nos inspiramos para comenzar a transmitir en vivo porque vimos que otros orfanatos de Indonesia hacían lo mismo”.

Malahayati es abogado de derechos humanos de la Institución de Protección Infantil de Indonesia. Comenta que esto es común en los hogares del país y que los privados “llenan el vacío que dejan las instituciones gubernamentales sobrecargadas”, pese a que está consagrado en su constitución la protección si es que los niños son huérfanos o están en situación de pobreza.

Sin embargo, Mutiara Mula no está registrado en el gobierno, por lo que la evaluación y ayuda del gobierno se hace más difícil. Además, Niswan Harefa, un abogado de Nias, isla de donde provienen mucho de los niños, comenta a Al Jazeera que los padres no acceden a las ayudas del gobierno y envían a sus hijos a lugares en donde se les asegura derechos básicos. “Tampoco es que no haya ayuda del gobierno disponible”, manifiesta.

Tiktok como la única alternativa

Ndruru justifica entonces en que mostrar a los niños por TikTok es, a veces, la única opción: “Algunos meses, no recibimos ninguna donación a parte de las de Tiktok”, dice.

Estas donaciones pueden llegar a generar 165 dólares (unos 130 mil pesos chilenos), en la que aproxmadamente 2 mil espectadores realizan regalos virtuales y transferencias a la cuenta del banco del hogar, que aparece en las transmisiones. Incluso, con estas han podido educar en escuelas privadas a 4 de los menores.

Lo anterior no quita que se discuta si pedir dinero mostrando a los niños y niñas vulnera sus derechos o no. “Algunas personas nos acusan de explotar a los niños por dinero” comenta al medio de Catar una integrante del equipo, Laia.

Malahayati expone que “las donaciones abiertas, donde los fondos públicos son voluntarios, son legales en Indonesia porque los niños no trabajan por el dinero”.

Esto quiere decir que la cuenta de TikTok solo se restringe por las normas de comunidad, las que evitan que se explote y abuse de menores. Se han aplicado en 3 ocasiones, en las que se ha mostrado a los niños saliendo del baño en toalla o desnudos, generando la suspensión del perfil.

Mutiara Mulia no pretende dejar de efectuar este tipo de búsqueda de donaciones, en función de la necesidad económica que estas cubren.