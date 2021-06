Medios en Estados Unidos dieron cuenta de la extraña situación que le ocurrió a una modelo e influencer australiana llamada Tilly Whitfield, quien resultó con quemaduras en su rostro y pérdida temporal de visión tras realizar un truco de belleza que vio en TikTok.

Según detalló revista People, Whitfield es integrante del programa Gran Hermano y últimamente se había dejado ver con mascarilla en el show televisión.

Tras ser consultada sobre eso, ella misma indicó en redes sociales que había sufrido quemaduras debido a que intentó un truco de belleza que vio en TikTok, por el cual no obtuvo los resultados esperados.

Si bien no ahondó en esto, cercanos expusieron que hace semanas quiso hacerse pecas en el rostro, usando una técnica que observó en la mencionada red social.

No obstante, como el resultado no fue de su agrado, intentó quitarla mediante un mecanismo a base de líquidos inflamables, el cual también había visto en TikTok.

“Para los que están preguntando por qué tengo la mascarilla azul continuamente en el show, así es como tenía la cara una semana antes de entrar a la casa. Por eso siempre estaba maquillada y con mi piel cubierta”, sostuvo.

“Este es el resultado por querer quitarme las marcas que me dejó un procedimiento de belleza que me hice en casa luego de verlo en TikTok. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Por favor, no traten los procedimientos de belleza caseros”, agregó.

A través de un live de Instagram, Whitfield sostuvo que estuvo hospitalizada algunos días y con pérdida de visión temporal. Por fortuna, no necesitó de injertos de piel en la cara.

“Terminé en el hospital con pérdida temporal de la visión debido a la inflamación. Estaba muy enferma. Mi cara estaba irreconocible. Dejen que los profesionales hagan estas cosas”, concluyó.

La propia influencer finalizó su relato explicando que está recuperando la calidad de la piel de su rostro, aunque será un proceso largo.