‘Speed’ se despidió su Sudamérica luego de una gira que se extendió por poco más de dos semanas, en la cual estuvo en Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay y Ecuador, entre otros países.

Debido a esto, el creador de contenido publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, con sus momentos preferidos por país.

Relativo a Chile, el muchacho de 20 años destacó su paso por el bar Victoria, donde conoció tradiciones locales, el recorrido por las dunas de Concón y su paseo en bicicleta en calles de la capital.

Vale recordar que, en medios de su paso por Santiago, además tuvo unas horas en Fantasilandia, conoció locales del centro capitalino e incluso se aventuró en un ‘café con piernas’.

Aquella visita fue tan caótica, por el alto número de personas reunidas, que el joven se vio incómodo muchas ocasiones. De hecho, su transmisión por YouTube se ‘cortó’ en reiterados momentos.

Asimismo, aquella jornada tuvo que terminar de forma rotunda, debido a que sujetos lanzaron fuegos artificiales cerca del vehículo donde él se transportaba.

Pero no todo fue malo para ‘Speed’, ya que incluso publicó un video realizando sandboard en Concón, en una actividad que no fue transmitida en vivo.

‘Speed’ en las dunas de Concón, Chile

Hay que señalar que el guía de ‘Speed’, durante su viaje por Santiago, fue el streamer nacional Benjamín Castillo, quien confesó posteriormente que habían existido roces entre ambos.

“Nosotros no queríamos ir allá (café con piernas), queríamos ir al estadio Monumental, Vidal nos estaba esperando allá (…) El huevón (sic) ya estaba bastante enojado, su mánager nos dijo que venía cargado, porque estos son los últimos países de la gira, además le habían robado unos aros en Argentina. Estaba enojadísimo desde que llegó al hotel”, indicó en un comienzo.

“El mute (cierre) es cuando el manager y nosotros le decimos ‘vamos al Monumental, vas a estar mejor, es parte del recorrido’”, comentó posteriormente.

“Ahí es donde Speed, y fue la parte que peor me cayó hermano, me mira y dice ‘Who is the boss?’, como ‘quién manda aquí’. Su manager me dice ‘hay que hacer lo que él quiera”, concluyó.