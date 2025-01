El creador de contenido chileno Benjamín Castillo, conocido en redes como ‘Pollo’ Castillo, fue el guía principal que tuvo el estadounidense ‘Speed’ en su recorrido por Santiago.

Se trató de un caótico ‘tour’ por lugares típicos de la capital, en donde el norteamericano estuvo constantemente acosado por cientos de personas, quienes buscaban tomarse fotos con él, saludarlo e incluso tocarlo.

En aquellas cuatro horas, Speed estuvo en Fantasilandia, locales del centro histórico, compartió con personajes de la cultura pop chilena y tuvo un encuentro con Arturo Vidal.

No obstante, algo que generó bastantes críticas hacia Castillo tuvo relación con la visita que ambos hicieron a un ‘café con piernas’, cuestión que varios usuarios calificaron como ‘vergonzosa’.

Lo cierto es que el joven decidió realizar una extensa transmisión en su canal de YouTube, donde explicó la ‘interna’ de la visita de la personalidad estadounidense, además de develar algunos roces que tuvieron.

Pollo Castillo cuenta el tenso momento que vivió con Speed cuando su cámara silenció el stream: “Fue la parte en la que peor me cayó hermano. Me mira a los ojos y me dice: quién es el jefe?” 😨😨😨 pic.twitter.com/woClCfz5rY — Terreno Viral (@terrenoviral) January 24, 2025

Comentario sobre visita de Speed

Sobre la estadía en el último lugar, el YouTuber nacional sostuvo que la idea fue de ‘Speed’, quien habría querido mantenerse allí, dejando fuera otras opciones.

“Nosotros no queríamos ir allá, queríamos ir al estadio Monumental, Vidal nos estaba esperando allá (…) El huevón (sic) ya estaba bastante enojado, su mánager nos dijo que venía cargado, porque estos son los últimos países de la gira, además le habían robado unos aros en Argentina. Estaba enojadísimo desde que llegó al hotel”, indicó.

En este sentido, Castillo declaró que ambos tuvieron un roce sobre el final, debido a que el joven de 20 años había rechazado ir al estadio de Colo Colo.

“El mute (cierre) es cuando el manager y nosotros le decimos ‘vamos al Monumental, vas a estar mejor, es parte del recorrido’”, comentó.

“Ahí es donde Speed, y fue la parte que peor me cayó hermano, me mira y dice ‘Who is the boss?’, como ‘quién manda aquí’. Su manager me dice ‘hay que hacer lo que él quiera”, agregó.

Hay que señalar que el creador chileno confirmó que, tras las cuatro horas de recorrido, el grupo partió hasta Concón.