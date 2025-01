Una joven aprovechó los bajos precios de una tienda en Argentina para comprar algunas prendas. Buscando entre muchas, encontró una polera, que para su sorpresa, tenía una particular instrucción de lavado.

Martina Fernández, es la joven que aprovechó de llegar hasta la calle Avellaneda, conocida por ser una zona comercial de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires, para adquirir ropa de uso cotidiano.

Entre sus compras se destacaba una polera de tonos blanco y negro, con un estilo muy casual y de una marca reconocida en Estados Unidos.

Curioso mensaje en la etiqueta de una polera para lavarla

Sin embargo, al momento de inspeccionar la etiqueta para averiguar más detalles, la joven descubrió un texto poco común que daba instrucciones de lavado muy al estilo argentino.

La cómica situación lo dio a conocer en la red social X, publicación con el título: “Made in avellaneda”, que acumuló cientos de reacciones.

El mensaje, al reverso de la etiqueta, dice: “La posta del lavado: lávala con cariño. Cloro ni a palos. No la cuelgues al sol. El resto pregúntale a tu vieja, ellas saben todo. Gracias por elegirnos”.

El mensaje, con un tono muy coloquial, generó una reacción inmediata entre los usuarios quienes no tardaron en compartir sus propias impresiones, incluso alguno de ellos dejando su propia experiencia con una prenda en la misma zona.

“La mía dice esto: lavar cuando esté sucia” o incluso en otro idioma, “Or give it to your mother. She knows how to do it” (O dáselo a tu mamá. Ella sabe cómo hacerlo)”.

La mía dice esto 🤷🏻‍♂️ jajaja pic.twitter.com/m9YLTAfNTm — Juan Cruz (@Juan_Rubio97) January 22, 2025