El anuncio de su gira por Latinoamérica despertó la euforia de millones de fans del continente. Speed llegó a Chile y las calles Santiago centro, repletas de personas que quieren conocerlo, no son para nada indiferentes a su llegada.

IShowSpeed o simplemente Speed es la figura del momento, cuenta con más de 35 millones de suscriptores en su canal de YouTube y otros 28 millones en Instagram. El creador de contenido estadounidense de tan solo 20 años ya está en territorio chileno.

En el marco de su gira por Latinoamérica hoy es el turno de Chile y el éxtasis que está generando en la capital es desbordante.En tan solo su primera hora de stream la cantidad de eventos que quedarán para el recuerdo de sus fans chilenos son muchas, cada una más fuera de lugar que la anterior.

En el viaje desde el centro de Santiago hasta Fantasilanda, un evento desafortunado fue captado en el stream de Speed, en plena Alameda, cuando el famoso se encontraba en el bus que lo llevaría a su destino, de pronto un grupo de ciclistas comienzan a seguirlo a toda velocidad.

Fue ahí cuando uno de ellos, en una mala maniobra, choca contra la solera de la calle, cae y desaparece de plano.

Rápidamente, el camarógrafo de Speed, sorprendido, le menciona lo que acaba de pasar, este no parece entender bien y con una cara evidente de confusión ignoró el lamentable tropiezo del joven.

🚨| WATCH: A fan following Speed on a bike lost control and crashed 😭😭😭

Un fan que seguía a Speed en una bicicleta perdió el control y se estrelló 😭😭😭 pic.twitter.com/zs6KUnDWoZ

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) January 23, 2025