El demógrafo y consultor australiano Mark McCrindle, señalado como la persona que bautizó la generación Alfa, reveló que 2025 será el año que marcará el inicio de la Generación Beta.

De acuerdo a su propia línea de tiempo, se tratará de una generación de personas que irán entre el próximo año y 2034.

Por lo mismo, este 31 de diciembre es el último día que verá nacer a seres humanos pertenecientes a los ‘Alfas’ (2010 y 2024).

“La Generación Beta representa el amanecer de una nueva era. Crecerán en un mundo marcado por avances tecnológicos, normas sociales en evolución y un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad y la ciudadanía global”, sostuvo McCrindle en su blog.

Asimismo, y por un tema generacional, se sostiene que en gran medida los ‘Beta’ serán hijos mayoritariamente de los denominados Millennials.

