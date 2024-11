Un policía logró salvar con éxito a un hombre que quedó atrapado en su auto, luego de caer en una piscina en Estados Unidos.

Un dramático rescate se evidenció gracias a una grabación de un oficial de la policía de Phoenix, en Estado Unidos, el pasado 31 de octubre.

Se trató del rescate de un hombre que quedó atrapado dentro de un automóvil, al sumergirse en una piscina.

Todo ocurrió de manera rápida, luego de que testigos del hecho, llamaran al Departamento de Policía de Phoenix tras ver a un hombre conducir rápidamente y luego caer a las profundidades de una piscina residencial durante la madrugada.

Cuando los oficiales llegaron, rápidamente se lanzaron a la piscina, subieron al techo del auto y comenzaron a golpear una de las ventanas de la parte superior, según las imágenes de la cámara corporal del policía.

Tras los intentos, los oficiales logran romper el vidrio y sacar al hombre del agua, quien estaba vestido con un chaleco reflectante amarillo.

Su primera reacción fue indicar, con un característico gesto del pulgar levantado, que se encontraba bien.

Posteriormente, el conductor fue llevado a un hospital de la zona, mientras que aún no se esclarece las razones por las que llegó hasta aquel lugar.

“El hombre dijo a los oficiales que accidentalmente pisó demasiado fuerte el acelerador”, según se detalla en la publicación de X, del departamento de policía.

Hero in Action! 🚓

Phoenix PD officer jumps into pool, rescuing a man from his submerged car.

The man told officers he accidently stepped on the gas too hard.

Thanks to the swift and courageous response of the officer, the man's life was saved.#PHXPD pic.twitter.com/dKbuzo6lJu

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) November 13, 2024