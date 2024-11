En el mundo son varias las historias de personas que lograron darle un ‘vuelco’ a la vida a través de los juegos de Lotería, con relatos que incluso son inspiradores. No obstante, también están quienes no aprecian estas oportunidades, como Michael Carroll.

En este último grupo está aquel hombre, un recolector de basura inglés que a sus 20 años vio una gran chance de cambiar su suerte, al ganar la Lotería Británica y adjudicárse un premio de 9.7 libras esterlinas, algo así como 11.294.325.000 pesos chilenos.

La fortuna golpeó la puerta del hombre un 19 de noviembre de 2002. Sin embargo, 11 años más tarde él mismo se estaba declarando en bancarrota y pidiendo apoyo de los servicios sociales en su país. Lo había perdido todo.

Antes de ser millonario, Carroll vivía con su novia llamada Sandra Aitken, con quien esperaba su primer hijo. Sin embargo, aquella relación no prosperó con el paso del tiempo y las malas decisiones que tomó.

De acuerdo al relato de Daily Mail, en ese entonces compró una fastuosa mansión en Londres, joyas, collares de oro, autos de lujo y viajes por toda Europa.

A eso se sumaron fiestas excesivamente caras, gastos en prostitutas y amistades poco favorables, según relató el citado medio.

Pero el escaso manejo económico hicieron que decayera rápidamente, ya que el hombre no ahorró y tampoco invirtió en otros negocios. De hecho, intentó mejorar su situación comprando miles de billetes de Lotería, para ver si nuevamente tenía fortuna. Aquello no ocurrió.

💰 – Lottery winner Michael Carroll has reportedly remarried his ex-wife, and is now living a quiet life in Belfast.

The 'Lotto lout' blew his £9.7m fortune on drugs, alcohol and sex.

"It didn't go wrong – it was the best 10 years of my life for a pound." pic.twitter.com/c8PjS0O57T

— LADbible (@ladbible) October 11, 2021