Una reciente expedición al sitio del naufragio del Titanic ha permitido la recuperación de varios objetos del famoso transatlántico y ha revelado el continuo deterioro de la nave.

Los exploradores descubrieron que una sección de la barandilla de la cubierta de proa, conocida por su aparición en la icónica escena de la película de 1997 dirigida por James Cameron, se ha desprendido del casco y ha caído al fondo del océano.

La expedición, organizada por la empresa estadounidense RMS Titanic Inc., utilizó robots submarinos para capturar miles de imágenes en la zona del Atlántico norte donde la máquina.

El navío que se proclamaba como el más grande y seguro de su tiempo, se hundió en abril de 1912 tras chocar con un iceberg, causando la muerte de aproximadamente 1.500 personas.

Durante la exploración, se confirmó que una pieza de la baranda del lado de babor, de 4,5 metros de longitud, se había separado del buque. Esta parte estaba intacta en la última expedición realizada en 2010.

En su página web, la industria expresó su pesar por el deterioro del barco y los restos a su alrededor: “Nos entristece esta pérdida y el inevitable deterioro de éste. Realizaremos una revisión exhaustiva del estado del naufragio y sus cambios a lo largo del tiempo”. La empresa reafirma su misión de documentar y preservar lo que sea posible antes de que sea demasiado tarde.

La Expedición 2024, iniciada en julio y recién concluida, dedicó cientos de horas a registrar la zona con tecnología más avanzada que nunca.

Esta fue la primera misión de recuperación de RMS Titanic Inc. desde el hundimiento del navío, hace más de 75 años, y la compañía ha seguido monitoreando el cambio del sitio durante casi 40 años.

Entre los ‘tesoros’ recuperados destaca una estatua de bronce de la diosa romana Diana cazadora, que estuvo originalmente en los comedores de primera clase. Esta pieza fue localizada en el campo de escombros alrededor del barco y fotografiada por primera vez en 1986.

El Titanic, construido en Belfast (Reino Unido) y botado en 1911, tenía 269 metros de eslora, siendo la mayor embarcación de pasajeros del mundo en su época. Naufragó durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, en su viaje inaugural desde Southampton (Reino Unido) hacia Nueva York, tras chocar con un iceberg. De las 2.208 personas a bordo, 1.496 perdieron la vida.

La empresa RMS Titanic Inc. planea seguir documentando el estado del naufragio en los próximos meses, reconociendo que el colapso era inevitable pero subrayando la importancia de su preservación histórica.

