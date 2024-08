Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según el experto Joel Lalgee, que trabajó como reclutador de personal por más de 10 años, en entrevistas laborales es crucial no revelar ciertas cosas para no dañar tus posibilidades de ser contratado. Lalgee aconseja no mencionar que buscas trabajo por dinero, enfocarte en la misión y cultura de la empresa; evitar hablar negativamente de trabajos anteriores, destacando los aspectos positivos y mostrando interés en nuevos desafíos; no revelar planes personales futuros que puedan sugerir falta de compromiso con el puesto; ser estratégico al hablar sobre salarios anteriores y no subestimarse al dar un rango de salario deseado; y declarar que estás postulando a otros trabajos para tener más poder de negociación. Lalgee destaca que la discreción y la estrategia en las respuestas son clave para sobresalir en un mercado laboral competitivo.