Fue el pasado 23 de mayo cuando el Papa Francisco ordenó al Dicasterio para la Causa de los Santos promulgar el segundo milagro otorgado a Carlo Acutis, joven fallecido en 2006 y conocido por su afición por internet y enseñar sobre Dios.

Lo anterior podría convertirlo, en el corto plazo, en el primer ‘Santo Millennial’, ya que se le atribuyen distintas acciones benéficas y algunos milagros.

Esta mañana, el matinal Tú Día dio cuenta que en Chile se encuentra la primera reliquia del próximo santo.

