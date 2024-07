Una mujer chilena cuenta su historia de cómo Carlo Acutis o también llamado, “Santo Millenial”, le ayudó a cumplir uno de sus mayores sueños.

Carlo, quien falleció a los 15 años en 2006 producto de una leucemia, prontamente será convertido en santo, según informó la Santa Sede el pasado mes de mayo. El joven italiano fue enterrado en la basílica de Asís y en 2020 fue declarado beato.

Para su próxima canonización por el papa Francisco, la Congregación para las Causas de los Santos atribuyó a su intercesión la curación “milagrosa” de un niño brasileño con una malformación congénita del páncreas, el 12 de octubre de 2013 en Campo Grande en Brasil.

Otras de los milagros que se le atribuye fue la recuperación de una niña accidentada de su cráneo tras una caída, donde la madre rezó en su tumba para que pudiera salvarse.

Debota chilena de Carlo Acutis

Tras sus milagros y acciones que realizó en vida, Paula Guajardo, en una entrevista para el matinal Buenos Días a Todos de TVN, contó que conoció a Carlo en 2020, cuando justamente pasaba por una situación compleja.

“Carlo llegó a mi vida en un momento súper importante, porque estaba pasando por una situación muy delicada”, comenzó explicando.

“Me costó mucho poder embarazarme, era un embarazo buscado pero fallido, en tres ocasiones yo sufrí perdidas, y en una de las ultimas, Carlo como se presentaba a través de internet… Llegó a mí a través de las redes sociales, me impactó de inmediato”, continuó.

Paula mencionó que luego de enterarse de su existencia, buscó su historia y su vida. “Me aferré de inmediato a él”, dijo.

Buscó su imagen, su oración y comenzó rezarle todos los días para que su sueño de ser madre se cumpliera. “Todos los días yo me invocaba a él”, contó para el matinal.

Luego la mujer mencionó que a fines de 2020, se enteró que nuevamente estaba embarazada, noticia que tomó con alegría y temor al mismo tiempo, dada sus pérdidas anteriores.

Sin embargo en esta oportunidad Paula no dejaba sus oraciones y continuaba rezando todos los días. “Cuando tenía exámenes médicos, controles yo me aferraba a él… Antes de entrar a la consulta me invocaba a él. Yo siento que en todo momento él estuvo conmigo” dijo.

Gracias a su fe constante en Carlo, Paula contó que logró convertirse en madre de su pequeña hija Trinidad, quien actualmente tiene 3 años.