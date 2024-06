Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El sushi, un bocado popular en todo el mundo, es a menudo mal consumido, según reveló un chef japonés reconocido. Naomichi Yasuda, creador de restaurantes de renombre en Manhattan y Tokio, destaca la importancia de saber disfrutar del sushi. El arroz, no el pescado, es el ingrediente principal, y el wasabi se describe como dulce, no picante. Yasuda también explica que es aceptable comer rollitos de sushi con las manos y sugiere no mezclar jengibre con las piezas. Para las variedades de sushi sin rollo, se recomienda utilizar palillos y sumergir solo la parte del pescado en salsa de soya. Sacudir el sushi no es apropiado, según el chef. Un video instructivo muestra cómo degustar el sushi correctamente. ¡Buen provecho!