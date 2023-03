Un video bastante particular se volvió viral en tiktok debido a su gracioso contenido. Se trata de una pareja de integrantes de un trabajo que se recriminaron en plena disertación. Mientras él decía que su compañera no había hecho nada de la disertación, ella indicó que estaba enferma.

De acuerdo a lo que se puede escuchar, la situación ocurrió en una escuela de Ciudad de México y se volvió viral rápidamente en ese país. Hasta ahora el clip acumula 30 millones de visitas, mientras que la segunda parte va en 8 millones.

Allí se puede ver que un instante de la presentación el compañero indica: “En conclusión mi compañera no hizo nada. No me ayudó en nada, maestra”.

No obstante, la aludida se defendió ante el resto del curso: “Eso no es cierto, le estoy ayudando a presentar, aparte estaba enferma”.

Pero el muchacho tenía un haz bajo la manga, ya que incluso mostró pruebas que indicaban que su compañera en efecto sólo había descansado esa semana.

Delató a compañera en disertación

“Tan enferma que esa semana se fue a la playa, tan enferma que se fue a un concierto, tan enferma que se fue a vacacionar”, indicó, generando risas de sus compañeros.

Por su lado la joven, evidentemente incómoda, sólo atinó a decir: “No es cierto”.

Si bien hubo comentarios de personas que dudaron de la veracidad del registros, el propio autor indicó que nada había sido actuado, asegurando que había querido dar una lección a la muchacha.

En este sentido, hubo muchos comentarios que indicaron que el estudiante había hecho “justicia por todos aquellos que siempre realizaban solos los trabajos”.

“¿Yo por que no hice eso cuando estudiaba?”, “y así es como consigues una enemiga de por vida” y “Dos exposiciones en una. Eso sí es exponer a alguien”, fueron algunos.