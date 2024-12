El año 2025 promete ser un festín para los amantes del cine, con una amplia variedad de géneros llegando a la pantalla grande. Entre los estrenos más esperados se encuentran secuelas como "Superman" bajo la dirección de James Gunn, y la segunda parte de "Wicked", que se espera sea el tema de conversación del año. Grandes producciones como "Nosferatu" y "The Monkey" prometen conquistar a los fans del terror, mientras que los seguidores de Marvel y DC tendrán su dosis de acción con películas como "Capitán América: Brave New World" y "Superman". Además, los fanáticos podrán disfrutar de versiones live-action de películas animadas como "Lilo & Stitch" y "Cómo entrenar a tu dragón", así como de emocionantes estrenos como "Misión Imposible 8" y "Avatar: Fire and Ash". Sin duda, el 2025 será un año lleno de diversión y emoción en la gran pantalla.

Será un año donde no faltarán las grandes producciones, como “Superman”, que viene de la mano de James Gunn, y la segunda parte de “Wicked”, cuya primera entrega devolvió la fe del público en los musicales tras el fracaso de “Joker: Folie à Deux”.

Estas son las películas que no te puedes perder en 2025

El género del terror abrirá el año con fuerza. En enero, llega “Nosferatu”, el remake dirigido por Robert Eggers, con un elenco que incluye a Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson y Bill Skarsgård. Un mes después, “The Monkey”, basada en el cuento homónimo de Stephen King, promete conquistar a los fans del horror. En mayo, “Final Destination: Bloodlines” celebra el 25 aniversario de la franquicia con una sexta entrega que elevará aún más la tensión.

Entre los estrenos más esperados del drama está “Emilia Pérez”, una película francesa que combina ese género y la música para explorar la vida de una exnarcotraficante transgénero.

Más adelante, los fanáticos de Marvel tendrán su dosis de acción con “Capitán América: Brave New World” (febrero), “Thunderbolts” (mayo) y “The Fantastic Four: First Steps” (julio), una nueva apuesta para revitalizar la franquicia. Los seguidores de DC también tendrán algo que esperar con el estreno de “Superman” (julio) bajo la dirección de James Gunn.

Los que buscan emociones más intensas podrán disfrutar de “Misión Imposible 8” (mayo) y “Avatar: Fire and Ash” (diciembre), la tercera entrega de la saga. Los amantes de los videojuegos y la animación también tendrán sus momentos con estrenos como “Una película de Minecraft” (abril), “Elio” (junio) y “Zootopia 2” (noviembre), que intentará repetir el éxito de la primera entrega de 2016.

Pero lo que realmente marcará el 2025 son las versiones live-action de películas animadas, como “Lilo & Stitch” y “Cómo entrenar a tu dragón”. Sin embargo, ninguna de ellas es tan esperada como “Blanca Nieves”.

Para los nostálgicos, hay grandes noticias. En agosto, tras su retorno a la actuación con tres comedias románticas algo dispersas en Netflix, Lindsay Lohan regresa al cine junto a la ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis. Ambas protagonizan la esperada secuela de una de las comedias adolescentes más icónicas de los años 90: “Freakier Friday”, consigna RPP Noticias.

Sin embargo, el título más esperado del año no es una comedia, sino un musical. La segunda parte de “Wicked”, que llegará en noviembre, promete ser el gran tema de conversación en 2025.

Revisa un resumen con los títulos más esperados del cine en 2025

Nosferatu

Estreno: 2 de enero

Director: Robert Eggers

Reparto: Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård

Babygirl

Estreno: 16 de enero

Director: Halina Reijn

Reparto: Nicole Kidman, Harris Dickinson y Antonio Banderas

El brutalista

Estreno: 20 de febrero

Director: Brady Corbet

Reparto: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn

Emilia Pérez

Estreno: 23 de enero

Director: Jacques Audiard

Reparto: Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez

Better Man

Estreno: 6 de febrero

Director: Michael Gracey

Reparto: Robbie Williams, Damon Herriman, Kate Mulvany, Alison Steadman, Steve Pemberton

Capitán América: Un nuevo mundo

Estreno: 13 de febrero

Director: Julius Onah

Reparto: Anthony Mackie, Liv Tyler, Harrison Ford

The Monkey

Estreno: 20 de febrero

Director: Osgood Perkins

Reparto: Theo James, Elijah Wood, Osgood Perkins

Snow White

Estreno: 20 de marzo

Director: Marc Webb

Reparto: Raquel Zegler, Andrés Burnap, Gal Gadot

Una película de Minecraft

Estreno: 3 de abril

Director: Jared Hess

Reparto: Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Jason Momoa

Thunderbolts

Estreno: 1 de mayo

Director: Jake Schreier

Reparto: Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus

Final Destination: Bloodlines

Estreno: 15 de mayo

Director: Zach Lipovsky, Adam Stein

Reparto: Tony Todd, Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana

Misión imposible: Sentencia final

Estreno: 22 de mayo

Director: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Simon Pegg, Esai Morales

Lilo & Stitch

Estreno: 22 de mayo

Director: Dean Fleischer Camp

Reparto: Hannah Waddingham, Billy Magnussen, Jason Scott Lee, Zach Galifianakis, Maia Kealoha

Elio

Estreno: 12 de junio

Director: Domo Shi, Madeline Sharafian, Adrián Molina

Reparto: Yonas Kibreab, Jameela Jamil, Brad Garrett, Zoe Saldaña, Rémy Edgerly, Shirley Henderson

Cómo entrenar a tu dragón

Estreno: 12 de junio

Director: Dean DeBlois

Reparto: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Julian Dennison

Superman

Estreno: 10 de julio

Director: James Gunn

Reparto: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi

The Fantastic Four: First Steps

Estreno: 24 de julio

Director: Jon Watts

Reparto: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson

Freakier Friday

Estreno: 8 de agosto

Director: Nisha Ganatra

Reparto: Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis

Tron: Ares

Estreno: 7 de octubre

Director: Joachim Rønning

Reparto: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith

Blade

Estreno: 7 de noviembre

Director: Yann Demange

Reparto: Mahershala Ali, John West Jr., Aaron Pierre, Delroy Lindo

Wicked – Parte 2

Estreno: 21 de noviembre

Director: Jon M. Chu

Reparto: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ethan Slater

Zootopia 2

Estreno: 26 de noviembre

Director: Jared Bush, Byron Howard

Voces: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster

Avatar: Fire and Ash

Estreno: 19 de diciembre

Director: James Cameron

Reparto: Zoe Saldaña,Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang