La FIFA dio a conocer este jueves 28 de noviembre la lista de todos los nominados para cada una de las categorías de los Premios The Best 2024.

A través de un comunicado emitido en su página web, la entidad deportiva informó que los fanáticos del fútbol ya pueden votar por cada uno de sus candidatos en todas las categorías que hay para este año.

En ese sentido, los fanáticos ya pueden escoger el 11 ideal, donde se encuentra nominada la arquera chilena del Olympique de Lyon, Christiane Endler, en la categoría femenina.

La gran sorpresa en la lista de Mejor Jugador del Año de los Premios The Best 2024 fue la inclusión de Lionel Messi, campeón de la Copa América 2024 y goleador histórico del Inter Miami.

La otra gran sorpresa fue la inclusión de Andriy Lunin, suplente en Real Madrid, pero clave en la consagración del cuadro blanco en la Champions League.

La FIFA indicó que los votos de los aficionados tendrá el mismo peso que los capitanes y entrenadores de selecciones nacionales y representantes de medios de comunicación.

Hassan Al Haydos (Qatar vs China)

Terry Antonis (Melbourne City vs Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argelia vs Sudáfrica)

Walter Bou (Lanus vs Tigre)

Michaell Chirinos (Costa Rica vs Honduras)

Federico Dimarco (Inter vs Frosinone)

Alejandro Garnacho (Manchester United vs Everton)

Mohammed Kudus (West Ham vs Friburgo)

Denis Omedi (KCCA vs Kitara)

Paul Onuachu (Trabzonspor vs Konyaspor)

Jaden vs Philogene (Rotherham United vs Hull City)