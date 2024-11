El final del año calendario en el mundo del fútbol se aproxima a pasos agigantados y la FIFA ha revelado este viernes los candidatos al Premio Puskás, galardón que se entrega al mejor gol de la temporada y que en esta ocasión tiene 11 posibles ganadores.

Primero hay que entender que el galardón, que debe su nombre al mítico delantero húngaro Ferenc Puskás, conocido por la bella factura de sus tantos.

El premio rinde homenaje a los goles más espectaculares del periodo de clasificación, comprendido entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024.

El primero en ingresar en la lista entregada por la FIFA es Hassan Al Haydos, jugador de Qatar que se inventó una excelente volea para el triunfo de su selección ante China en la Copa Asiática de la AFC.



El siguiente en la lista es el tanto de gran factura de Terry Antonis, quien con mucha habilidad le hizo un sombrero al centrocampista rival Oscar Priestman y, acto seguido, soltó un zapatazo que voló hasta colarse en la portería.

Siguiendo en la senda de los golazos, Yassine Benzia de Argelia se matriculó con un tanto para ingresar al listado de los premios Puskas.

Benzia recibió un pase de su compañero Monsef Bakrar de espaldas a la portería, elevó el balón con la derecha y se sacó del ‘sombrero’ una chilena sensacional con la zurda para el golazo ante Sudáfrica.

En Sudamérica tambien se registró un golazo digno de admirar y ser nominado a los premios Puskás.

Se trata del tanto del delantero de Lanús, Walter Bou, quien con una chilena asombró a todos desde fuera del área para marcar el 3 a 2 ante Tigre en Argentina.

Continuando en este lado del mundo, el hondureño Michaell Chirinos se encargó de marcar un verdadero golazo después de una tremenda habilitación de su compañero Jerry Bengtson.

Chirinos no lo dudó un instante y enganchó una soberbia volea que superó al arquero costarricense Keylor Navas y marcó el 3 a 1 en favor de Costa Rica.

En el Viejo Continente también se registraron golazos y uno de ellos corrió por cuenta del brillante lateral derecho que tiene Inter de Milán, Federico Di Marco, quien le anotó con gran factura ante el Frosinone.

Un excelso ‘globlito’ al arquero Stefano Turati fue la anotación que le dio el acceso a ser nominado al premio Puskás.

En Inglaterra también se marcaron golazos y uno de ellos corrió por cuenta del trasandino Alejandro Garnacho, quien jugando para el Manchester United, gestó una chilena calcada a la realizada por Cristiano Ronaldo ante la Juventus cuando jugaba para el Real Madrid.

El relato de Bambino Pons embelleció el tanto que ha sido recordado durante la temporada y que ahora está en camino a ganar el premio Puskás.

Tambien de la Premier, pero jugando un duelo por la Europa League, Mohamed Kudus del West Ham, demostró todo su potencial jugando ante el Friburgo para eludir a 4 jugadores, correr desde la mitad de cancha y marcar un golazo para los ‘Hammers’.

🇬🇭 Mohammed Kudus’ goal vs Freiburg has been nominated for this year’s Puskas Award. pic.twitter.com/6HHA8X2pOa

Así también, en el torneo súper 8 de Uganda, se marcó un golazo digno de admirar y mostrar al mundo.

Denis Omedi, delantero del Kitara probó suerte desde el comienzo del área con una rabona imposible que ejecutó con potencia y se coló por la escuadra del KCCA. Simplemente un golazo.

A FIFA Puskas Award contender straight out of Uganda.

Denis Omedi’s rabona goal against KCCA FC in the FUFA Super 8 Tournament has been dominated in Best FIFA Football Awards 2024, Puskas Award category.

You can vote for Omedi via this link https://t.co/m0DjufOH29 pic.twitter.com/eqAdAYuERz

— FUFA (@OfficialFUFA) November 29, 2024