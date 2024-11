Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La arquera chilena Christiane Endler, del Olympique de Lyon, ha sido nominada a los premios The Best de la FIFA por segundo año consecutivo, pero en esta ocasión solo figura como candidata al XI ideal femenino, no en las categorías de mejor jugadora o mejor arquera. Entre las nominadas a mejor guardameta del año se encuentran Alyssa Naeher, Ann-Katrin Berger, Ayaka Yamashita, Cata Coll y Mary Earps. Además, los hinchas tienen la oportunidad de votar por Endler y otras jugadoras hasta el 10 de diciembre en FIFA.com, con sus votos teniendo el mismo peso que los de un panel de expertos.