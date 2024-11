Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Durante una pauta de prensa, el Presidente Gabriel Boric utilizó la frase "no nos hagamos los larrys" para instar a acelerar la reforma de pensiones, generando curiosidad sobre su significado entre la población. Aunque la expresión no tiene una definición oficial, se entiende como actuar como si uno no supiera o desentenderse de una situación. Según el Diccionario de Americanismos, en Honduras se emplea para referirse a una persona incapaz o haragana. Chile Transparente, en el 2021, la definió como no cumplir con compromisos pactados, como deudas o promesas, en un diccionario de la corrupción que crearon.