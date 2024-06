El legendario músico británico Paul McCartney, integrante de The Beatles, confirmó un nuevo concierto en Chile para el 11 de octubre de 2024 en el Estadio Monumental de Macul. La preventa de entradas inició el 17 de junio con descuentos especiales para clientes Entel, Scotia y de la Caja de Compensación Los Andes hasta el viernes 21 de junio a las 11:00 horas. La venta general comenzará ese mismo día a las 11:01 horas. Los precios de las entradas varían entre casi $68 mil y casi $300.000, según la ubicación en el estadio.¡No te pierdas la oportunidad de ver a Paul McCartney en vivo!

El famoso músico inglés de 81 años, Paul McCartney, anunció un nuevo concierto en Chile para este 2024, ¿sabes cómo, cuándo y a qué precio comprar entradas?

Recordemos que el ex bajista de la banda de Liverpool, The Beatles, regresa al país luego de 5 años de su último show, en el marco del Got Back Tour, que lo trae a Sudamérica.

Concierto de Paul McCartney en Chile: ¿Dónde y cuándo es?

Hace pocos días, se anunció el nuevo concierto de Paul McCartney en Chile, el que tendrá lugar en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul, en la región Metropolitana.

El show del intérprete de éxitos como ‘Live and Let Die’ con Wings, o ‘Say Say Say’ junto a Michael Jackson, se presentará en el mencionado escenario, el próximo 11 de octubre.

¿Cómo y cuándo comprar entradas para el concierto de Paul McCartney en Chile?

Quienes quieran comprar entradas para el concierto del ex The Beatles deben quedar atentos, ya que el proceso de preventa de tickets inició este lunes 17 de junio.

Según el convenio para clientes Entel, Scotia o de la Caja de Compensación Los Andes, las entradas se pueden adquirir con un descuento especial, hasta el viernes 21 de junio a las 11:00 horas.

De este modo, la venta general de tickets para el concierto de Paul McCartney iniciará el viernes 21 de junio desde las 11:01 horas en adelante.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Según Ticketmaster, ticketera a cargo de la venta de las entradas, los valores para ver a Paul McCartney en vivo en Chile van desde casi $68 mil, hasta casi los $300.000, dependiendo de la ubicación en el estadio.