La selección de Chile de fútbol se enfrentará a Paraguay este martes en un partido amistoso previo al inicio de la Copa América 2024 de Estados Unidos, ¿pero sabes dónde verlo en vivo y si es que será transmitido por TV abierta?

Recordemos que La Roja, ahora al mando del argentino, Ricardo Gareca, iniciará su paso por el torneo continental ante Perú, el próximo 21 de junio.

Para hacer memoria, el “Tigre” Gareca ya disputó dos amistosos al mando de la selección chilena, en un triunfo ante Albania por 3-0 y una derrota ante la poderosa Francia, por 3-2.

Ahora, La Roja tiene una nueva cita preparatoria ante Los Guaraníes, nada más ni nada menos que en el Estadio Nacional, en la región Metropolitana, un reducto que no ha recibido a la selección hace casi 4 años.

De hecho, la última vez que la el combinado nacional estuvo en el coliseo de Ñuñoa fue para las Eliminatorias a Qatar en el partido contra Perú, en noviembre del 2020, sin público por pandemia.

Pero si hablamos de hinchas, la última vez que La Roja estuvo en el Estadio Nacional con público, fue en un amistoso contra Burkina Faso en el 2017, o sea, casi 6 años.

Con estos antecedentes, Chile se enfrentará a Paraguay este martes 11 de junio, a contar de las 20:00 horas de nuestro país.

En esta oportunidad, el encuentro amistoso entre la selección de Chile vs. Paraguay será transmitido en televisión en nuestro país por el canal de cable ESPN, y por TV abierta por CHV.

En tanto, par seguir el partido de La Roja por streaming, se puede hacer a través de la plataforma de Star+.

La Copa América inicia este mes de junio y Chile ya tiene su calendario para la fase de grupos en Estados Unidos 2024:

Viernes 21 de junio: Chile vs. Perú a las 20:00 horas.

Martes 25 de junio: Chile vs. Argentina a las 21:00 horas.

Sábado 29 de junio: Chile vs. Canadá a las 20:00 horas.