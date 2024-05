Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El legendario documental \'Let It Be\' de los Beatles regresa tras más de medio siglo de olvido, mostrando a los fanáticos los últimos días de la icónica banda. Dirigido por Michael Lindsay-Hogg y estrenado en mayo de 1970, captura los ensayos y grabaciones del último álbum de estudio con intimidad. A partir del 8 de mayo de 2024, estará disponible en Disney+ gracias al trabajo de Peter Jackson, quien remasterizó casi 60 horas de metraje original descartado. La película revela tensiones internas y creatividad, mostrando la química única de los Beatles en su apogeo. Este resurgimiento se suma al renacimiento del legado de la banda, manteniendo viva su memoria para las generaciones futuras.