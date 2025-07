Faltando poco más de 2 meses para dar rienda suelta a las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, muchas personas ya comienzan a preguntarse de cuánto será su aguinaldo.

A nivel estatal, los grupos que reciben este beneficio por única vez en el año son los trabajadores del sector público y los pensionados. Para este último segmento, el Instituto de Previsión Social ya comenzó a informar cómo será el pago de este año, respecto a montos y requisitos.

Antes de contarte el detalle, es necesario destacar que este beneficio se paga junto a su pensión de septiembre, siempre que los beneficiarios cumplan con las condiciones.

Además, hay que destacar que de momento las autoridades no han informado de cuánto será la cifra para empleados del sector público.

¿A cuánto llega el aguinaldo de Fiestas Patrias 2025?

Según informó el IPS en su sitio web, este 2025 el aguinaldo de Fiestas Patrias será de $25.280, aunque hay posibilidad de que aumente dependiendo del número de cargas acreditadas.

Para ello, las cargas tendrán que estar inscritas antes del 31 de agosto de 2025. En este caso, se añadirán $12.969 por cada una.

Junto a lo anterior, es necesario indicar que este beneficio no está asociado a descuentos, ni tampoco se considera para el pago de impuestos (no es tributable), al igual que para las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cuáles son los requisitos?

Este aguinaldo se paga de forma automática a las personas que tengan alguna de las siguientes calidades hasta el 31 de agosto de 2025: