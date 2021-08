Tras el proceso de vacunación contra el coronavirus, varios efectos secundarios fueron reportados entre las personas. Algunos informaron dolor en el brazo, fiebre y sensación de gripe, pero en el caso de las mujeres, hubo casos donde se vio alterado el ciclo menstrual.

Si bien aún no hay estudios que sean concluyentes, la comunidad médica espera poder tener resultados pronto sobre de qué manera la vacuna podría influir en el sistema hormonal, aunque aún no se han registrado efectos secundarios a largo plazo.

Algunos de los síntomas que mujeres jóvenes han presentado son sangrado más abundante o durante más días, sangrado intermenstrual, retrasos, dolor abdominal inusual.

La neumonóloga de la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica, Olga Mediano, explico al sitio ConSalud que “son efectos leves, que duran poco tiempo y no son alarmantes, pero que aún así hay que tener en cuenta y no banalizarlos. Hay que tratarlos igual que si fuera el dolor de brazo o de cabeza”.

Además, la profesional añade que es necesario realizar un seguimiendo durante un año luego de la inoculación, para así estudiar algún tipo de cambio en le ciclo.

Por su parte, la Universidad de Granada inició una investigación que incluye alrededor de siete mil mujeres, de las cuales un 55% ha reconocido que ha sufrido cambios en su periodo menstrual.

Kate Clancy, antropóloga y bióloga, especialista en ecología reproductiva, indicó al medio NPR que en base a su propia experiencia, decidió comenzar a estudiar estos efectos, debido a que su periodo “después de la primera dosis fue uno de los más intensos que recuerdo haber tenido en mi vida”.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoció al medio antes señalado que no han recibido informes sobre incidencias de la vacuna en el ciclo menstrual.

Clancy, sostiene que “por lo que hemos visto hasta ahora, parece que los cambios en el ciclo menstrual parecen ser de corta duración, sólo un par de ciclos”.

Sobre el por qué ocurre, aún no están seguros, pero la antropóloga dice que “comenzamos a escuchar mucho sobre el sangrado intermenstrual, de personas que tomaban anticonceptivos reversibles de acción prolongada, personas que tomaban hormonas durante la reafirmación de género y personas posmenopáusicas que estaban años y años fuera de su último período, a veces décadas y que les volvió”.

Sigal Klipstein, endocrinóloga, señala a The New York Times que “es poco probable que la vacuna para la covid afecte a los ciclos menstruales, y no hay ningún mecanismo biológico plausible por el que esto pueda ocurrir. Sin embargo, hay pocos datos sobre este tema”.

Además, señaló que “la menstruación puede verse afectada por una multitud de factores, como el estrés, la disfunción tiroidea, la endometriosis o los fibromas”.

No obstante, los expertos coinciden en que esto no significa que la vacuna no sea segura, debido a que esta sintomatología parece haber aumentado la desconfianza, sobre todo de aquellos movimientos antivacunas.

Anteriormente, algunas mujeres reportaron tener un extraño aumento de busto tras vacunarse con Pfizer, pero sólo se trataba de una especie de inflamación transitoria en los ganglios de la axila, como parte de la respuesta transitoria del cuerpo.