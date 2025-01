La icono del cine, Jane Fonda, se mantiene vital y activa a sus 87 años. Muestra de ello, es la rutina de ejercicios que realiza todos los días.

Fonda asegura que alterna entrenamientos de fuerza para el tren superior e inferior. “Es importante variar la forma en que me muevo para no acostumbrarme a una rutina fija”, explicó en conversación con People.

“Básicamente hago todo lo que solía hacer, sólo que más lento”, contó Fonda en una conversación con People.

Además, dijo que incorpora ejercicios de cardio, como caminar al aire libre, una de sus actividades favoritas: “Me encanta caminar por el bosque, especialmente en colinas”.

Hace algunos años, Fonda reveló como se sentía respecto al paso del tiempo. “Soy super consciente de que estoy más cerca de la muerte. Y la verdad es que ya no me molesta tanto”, aseguró a CBS News.

Y complementó: “Lo que me molesta es que mi cuerpo sea como si ya no fuese mío. Estas no son mis rodillas, ni mis caderas, este no es mi hombro. La persona que ves solo es ella misma de aquí para arriba”.

La vida fitness, según Jane Fonda

Desde que lanzó su primer video de ejercicios, Jane Fonda’s Workout, en la década de los 80, la actriz inspiró a varias generaciones. “No tenía idea de que mis videos se convertirían en un fenómeno”, recuerda.

Sus cintas marcaron una época en la que las mujeres no tenían acceso a muchas formas rigurosas de ejercicio.

Fonda relata cómo estos videos de los 80, impactaron vidas: “Una mujer me escribió desde Guatemala diciendo que hacía los ejercicios en su choza de barro. Otra me contó que notó nuevos músculos en sus brazos mientras se cepillaba los dientes, lo que la hizo sentirse empoderada para enfrentarse a su jefe acosador”.

Según un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, citado por Infobae, caminar 4.000 pasos al día puede reducir el riesgo de muerte prematura.