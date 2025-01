Dominic Holland, padre de Tom Holland, confirmó que la joven pareja está comprometida. Recordemos que, los rumores de un posible matrimonio surgieron luego de que la actriz asistiera a los Globos de Oro luciendo un llamativo anillo.

Si bien la pareja no se ha referido al tema públicamente, el padre del más reciente Spider-Man, comentó algunos detalles en su blog de Patreon, donde contó como su hijo se preparó para el importante paso.

“Tom estaba increíblemente bien preparado. Había comprado un anillo, había hablado con el padre de su hija y había obtenido permiso para proponerle matrimonio“, escribió.

Según explicó su padre, fue muy meticuloso, “tenía todo planeado: cuándo, dónde, cómo, qué decir y qué ponerse“.

“Para la mayoría de los hombres, el estrés de comprar un anillo de compromiso es poder permitírselo. Sospecho que esa era la menor de las preocupaciones de Tom, que estaba más preocupado por la piedra, su tamaño y claridad, su envoltorio, qué joyero…”, continuó.

Zendaya & Tom Holland’s engagement is now confirmed by Tom’s father, Dominic Holland in a newly shared Patreon blog post:

“Tom, as you know by now was very incredibly well prepared. He had purchased a ring, he had spoken with her father and gained permission to propose to his… pic.twitter.com/lYx9a64Obj

— Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) January 10, 2025