¿Qué tanto influye el uso del aire acondicionado en los resfriados de verano? 

Visitas:

El uso del aire acondicionado en oficinas es fundamental para combatir las altas temperaturas en verano. Existe la creencia de que su uso aumenta el riesgo de resfriarse, pero según el Dr. Nicolás Fernández, de la Clínica Lo Curro de IST, es más relevante prevenir la exposición al virus. Recomienda mantener el aire acondicionado a una temperatura de 22°C a 24°C, con humedad entre 40% y 60%, y realizar una mantención periódica al equipo.

En muchas oficinas se hace necesario el aire acondicionado para mitigar los efectos de las altas temperaturas durante el fin de la primavera y la llegada del verano.

Estos equipos contribuyen a bajar las temperaturas a un nivel más agradable para trabajar durante el día y también para ventilar de manera más efectiva.

Por otra parte, hay quienes prefieren no usarlos porque atribuyen sus efectos al aumento de la probabilidad de resfriarse, principalmente por el cambio brusco de temperatura que se da cuando uno entra o sale de una habitación o vivienda, entre otras razones. ¿Qué tan certera es esta creencia?

Si bien puede ser un factor que influya, al final “uno se enferma por la exposición al virus y no tanto por el cambio de temperatura”, apunta el Dr. Nicolás Fernández, médico general de la Clínica Lo Curro de IST (Instituto de Seguridad del Trabajo).

“Si bien son factores que importan, lo más relevante es protegernos de la exposición al virus. Y eso se logra con una adecuada ventilación de los lugares en que estamos, más si es que son lugares aglomerados; y con abrigarnos y desabrigarnos adecuadamente al entrar y salir de un lugar”, entre otras medidas preventivas, detalla el médico.

En ese sentido, recalca que lo esencial para evitar que el aire acondicionado se convierta en un riesgo adicional es realizar una mantención permanente, para que funcione correctamente, y utilizarlo de la manera adecuada, prefiriendo temperaturas que resulten agradables para todas las personas.

«Temperaturas muy extremas, ya sean muy altas o muy bajas, no son adecuadas para el cuerpo. El aire acondicionado seca mucho el ambiente y eso altera los mecanismos de defensa del cuerpo. Una mucosa oral, una mucosa nasal o de los ojos que está muy seca, no protege bien, no está cumpliendo su función adecuadamente”, explica el Dr. Fernández.

Por lo mismo, el profesional del IST afirma que “hay que cuidar las temperaturas. Normalmente, se recomienda que sean entre 22°C y 24°C, y también hay que controlar la humedad, que debería ser entre 40% y 60%. Eso permitiría un adecuado funcionamiento de todas las barreras de defensa de las mucosas”.

Y recalca que “los aires acondicionados tienen filtros y, además, hay algunos que están certificados para la prevención o para evitar la recirculación de virus. Que eso funcione adecuadamente va a depender de la buena mantención de los equipos, que se haga de forma periódica, según lo que indique cada una de las marcas”.

Por otra parte, independiente del aire acondicionado, el buen aseo personal continúa siendo el principal método para prevenir enfermedades respiratorias, así que siempre procura lavar bien tus manos y limpiar tu puesto de trabajo.

Ocupar mascarilla cuando uno está resfriado, o cuando otra persona cercana a nosotros lo está, igualmente es una forma efectiva de disminuir la probabilidad de contagio. También es efectivo utilizarla cuando estamos en lugares con aglomeración de personas.

“Evidentemente, si alguien está muy enfermo, el virus va a estar dando vueltas porque la persona está ahí, no es el aire acondicionado el que hará recircular el virus. Ahí hay que abrir el lugar y ventilarlo, y evitar el contacto con esa persona”, concluye el médico del IST.