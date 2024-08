Un nuevo tipo de viruela del mono o símica (o mpox), denominado “clado 1b”, parece ser más mortífero y capaz de propagarse con más facilidad entre personas que las formas anteriores, con tasas de mortalidad de hasta el 10% de las infecciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África) reportaron que la situación en la región de África Central es de “alto riesgo”.

El clado 1b se detectó por primera vez en la República Democrática del Congo (RDC), en África Central, donde empezó a propagarse en septiembre de 2023. Desde entonces se han notificado infecciones en Camerún, la República Centroafricana (RCA) y Ruanda. Los nuevos casos de Uganda y Kenia a principios de agosto de 2024 también se relacionan con el clado 1b.

Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que convocaba a un comité de expertos para asesorar sobre la conveniencia de declarar una emergencia internacional, como lo hizo durante el brote mundial de la viruela símica en 2022.

Entre principios de 2022 y el 28 de julio de 2024, se ha notificado un total de 37.583 casos y 1.451 muertes por mpox en 15 países africanos, según datos del CDC Africa.

En un post de X, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que debido a que una “cepa más mortal de mpox se extendió a múltiples países africanos”, la OMS, los CDC de África y los gobiernos locales están “ampliando la respuesta para interrumpir la transmisión de la enfermedad”.

As a deadlier strain of #mpox spreads to multiple African countries, @WHO, @AfricaCDC, local governments and partners are further scaling up the response to interrupt disease transmission. But more funding and support for a comprehensive response are needed.

