La locutora y exrostro de TV, Eli de Caso, compartió en sus redes sociales un breve testimonio sobre su experiencia viviendo con fibromialgia, la que padece desde hace más de una década.

Cabe recordar que el 2022, en conversación con Martín Cárcamo en “De Tú a Tú“, la exconductora de espacios televisivos declaró que el año 2009 había sido uno de los más difíciles respecto a su enfermedad.

El consejo de Eli de Caso para lidiar con la fibromialgia

“Yo creo que estaba lista para irme, no tenía ningún interés en seguir viviendo en ese momento, año 2009. No tenía ganas de seguir viviendo, tenía mucho dolor en mi cuerpo (…) lo pasaba pésimo, yo tenía dolor en mi cuerpo todo el día y toda la noche, no podía dormir”, expuso en tal ocasión.

En esta nueva declaración realizada a través de su cuenta de Instagram, Eli compartió una técnica personal que la ha ayudado con su patología: el saber decir que “no”.

“Una de las formas en que yo me fui mejorando de la fibromialgia era decir ‘no’, cuando quería decir ‘no’, o decir ‘sí’, cuando quería decir ‘sí’. Y lo que piensen los demás porque digo ‘no’ o porque digo ‘sí’, no es mi problema, es problema de ellos”, partió diciendo en un video.

“Yo tengo derecho de vivir mi vida de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo creo y a lo que yo he aprendido; las cosas que yo he elegido para mí, porque me hacen bien. Por lo tanto, si quieres no ir a un lugar, no vayas”, continuó Eliana.

La locutora ejemplificó a lo que se refería: “Si están todos felices jugando o pasándolo regio y tú te quieres dar una ducha con agüita calentita porque te han dolido los huesitos todo el día, hazlo (…) tienes el derecho de ser feliz. Son pequeñas conquistas todos los días. Te aseguro; te lo aseguro, que vas a empezar a sentirte mejor”.

Sintomatología de la enfermedad

Mayo Clinic detalla que la fibromialgia consiste en un trastorno caracterizado por “dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo”.

Dicha enfermedad afecta principalmente a las mujeres en edad adulta. De hecho, si te despiertas en las mañanas adolorida, agotada y rígida, podrías padecerla.

De acuerdo a la Corporación de Fibromialgia de Chile, este padecimiento genera una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos definidos, sin alteraciones orgánicas demostrables.

Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor al afectar el modo en que el cerebro procesa las señales de dolor, agrega Mayo Clinic.

“Se cree que la estimulación nerviosa repetida provoca cambios en el cerebro de las personas que padecen fibromialgia. Este cambio está relacionado con un aumento anormal en los niveles de ciertos químicos en el cerebro que transmiten señales de dolor (neurotransmisores)”, añade el mismo portal médico.

Así, y de manera resumida, el sitio médico oficial del Gobierno de Estados Unidos, MedlinePlus, enumera los síntomas de la fibromialgia de la siguiente manera:

-Dolor crónico y rigidez en todo el cuerpo (que se suele describir como un malestar doloroso, ardor o punzadas).

-Fatiga y cansancio.

-Problemas para dormir.

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel del mismo país consigna que esta patología no tiene cura, sin embargo, existen tratamientos para ayudar a controlar los síntomas, como la realización de ejercicios u otras terapias del movimiento, terapia psicológica y conductual, y uso de medicamentos.