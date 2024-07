Sam Riegel, conocido entre otros papeles por las campañas de Calabozos y Dragones en Critical Role, de las que surgió la serie animada The Legend of Vox Machina en Amazon Prime, reveló en un video por redes sociales que fue diagnosticado con cáncer orofaríngeo positivo al Virus del Papiloma Humano (VPH).

El actor, también destacado por papeles como Donatello en las producciones animadas y videojuegos de las Tortugas Ninja, Phoenix Wright en los juegos de Ace Attorney, y Starscream en los de Transformers, relató su padecimiento de los últimos meses, explicando que debido a ello ha debido ausentarse de sus actividades habituales.

“Extraño actuar, extraño a mis amigos, extraño contar historias, pero por sobre todo, extraño hablar y pensar sobre algo que no sea cáncer”, expresó en el momento más emocional del video grabado con apoyo de sus compañeros de Critical Role.

Según contó, actualmente se encuentra en recuperación tras una intervención quirúrgica para extirparle las amígdalas junto con partes de la lengua y el paladar blando. “Chicos, eso apestó”, expresó. “Pasé cuatro días en el hospital, comí por sonda, tuve que volver a aprender a hablar y a tragar, por eso quizá notéis que mi dicción es un poco floja. Pero me quitaron el cáncer”.

La operación le dejó una, en sud palabras, “cool cicatriz” de siete pulgadas a lo largo de la garganta, y aún le cuesta usar su voz.

Tras ello, debió someterse a seis semanas de radioterapia para asegurarse de que el cáncer no se extendía. “Y chicos, eso apestó aún más. Perdí 9 kilos, no podía saborear, tuve quemaduras por la radiación, apenas podía comer y lloré mucho. Pero me alegra decir que hoy estoy en vías de recuperación“.

El video fue publicado en la cuenta de Critical Role, en el cual dan la bienvenida “de nuevo a nuestro intrépido líder, extraordinario bardo, y una verdadera inspiración Sam Riegel”.

“Gracias a todos por vuestra paciencia, amabilidad y respeto por la privacidad de Sam mientras se recupera. Únanse a él a continuación para leer un importante mensaje sobre su viaje y su recuperación”, agregan.

Welcome back to our fearless leader, bard extraordinaire, and a true inspiration @samriegel! ✨

Thank you one and all for your patience, kindness, and respect for Sam's privacy as he's been on the mend – join him below for an important message about his journey and recovery. 💕 pic.twitter.com/sEhkh55vuE

— Critical Role (@CriticalRole) July 8, 2024