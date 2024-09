Toneladas de tinta ya se han escrito y se escribirán. Y las preguntas que subyacen a esa gran dedicación al caso son las siguientes:

Estas preguntas inspiraron que en la última encuesta de LCN buscáramos variables que pudieran ayudar a abordar estas preguntas. Habrá que decir que las oportunidades metodológicas de una encuesta para este tipo de casos son discretas, pero los resultados obtenidos me parece que otorgan la posibilidad de un análisis de interés.

Veamos en primer lugar el peso del caso Hermosilla como hito. Al respecto diseñamos una pregunta sui generis, haciendo un extenso listado de hitos desde 1990 a la fecha y solicitando que se seleccionaran los tres hitos de mayor relevancia. Los resultados son los siguientes:

Como se aprecia, hay un hecho fundamental que supera con distancia a todos los demás: el estallido social (64% de menciones).

Luego del estallido hay tres hitos que están prácticamente empatados: la transición, el caso Hermosilla y los fracasos constitucionales. La combinación de los casos más importantes nos da algunas pistas. De alguna manera, la estructura revelada radica en una institucionalidad que no logra vertebrar el proceso social y político.

Los estallidos sociales son básicamente ausencia de relación con la institucionalidad o radical búsqueda de su modificación. Pero resulta que mucha importancia tienen los fracasos constitucionales, procesos donde el sistema político buscó una solución institucional, fracasando consecutivamente. Además, ese fracaso se produce bajo el comando de los actores disidentes del orden político anterior: la nueva izquierda contra la izquierda transicional, por un lado; y la nueva derecha contra la derecha transicional, por el otro.

Quizás aparece ahí porque es el caso vigente y eso genera un alto impacto coyuntural. Por supuesto, es posible. Pero para eso pusimos una variable que ayudara a evaluar con más detalle, aun cuando no nos otorgará algo definitivo. Ya explicaremos por qué las encuestas tienen posibilidades limitadas en este orden.

Pero lo cierto es que hace dos meses habíamos medido el “caso Macaya” en comparación con el “caso Democracia Viva” preguntando cuál era más grave. En ese instante el caso Macaya estaba vigente y el caso Democracia Viva estaba fuera de la agenda. La medición nos arrojó que un 55% de los encuestados consideraban más grave el caso “Democracia Viva”.

Ahora repetimos la pregunta, pero reemplazando el caso Macaya por el caso Hermosilla. Y ahora el resultado es un 68% para el caso Hermosilla y un 31% para el caso Democracia Viva, concentrándose de manera muy intensa este último porcentaje en lo que sería el grupo de votantes más afines a la derecha.

También preguntamos qué tan fuerte es el sismo o terremoto para cada partido político (nos concentramos naturalmente en los partidos más grandes). El siguiente gráfico nos muestra los resultados:

La escala Richter nunca ha tenido un uso sobre 10 grados, como sabemos preferentemente los chilenos que ostentamos el terremoto con mayor liberación de energía de la historia medida. Por eso pusimos la escala de 1 a 10. Las observaciones sobre los partidos se pueden resumir así:

b) Los partidos más afectados son los de la ‘derecha tradicional’ o ‘transicional’, esto es, la UDI y RN. Entre ambos partidos hay alguna diferencia. La UDI está prácticamente en 8 grados Richter de impacto del caso Hermosilla, esto es, a un nivel de daño catastrófico según la escala Richter. RN está con un puntaje más bajo, 7,3° Richter. Sin estar en el ámbito de lo catastrófico, se trata de un impacto grande.

c) La derecha impugnadora, liderada por José Antonio Kast, tiene un puntaje equivalente a los partidos de izquierda, es decir, no carga con lo peor de la crisis e incluso puede ser una oportunidad. Sin embargo, no hay que olvidar que el impacto ha afectado a todo el sistema político, nuevo o viejo.

d) La clave de análisis está en dimensionar la importancia del diferencial entre los partidos más afectados y los menos dañados. ¿Cuántas posibilidades tienen los menos afectados por el caso Hermosilla de rentabilizar políticamente ese diferencial? ¿Y cuánta capacidad tendrán los más afectados de exportar el problema a todo el sistema político?